إشهار رواية "المربية" للكاتب العظمات

وفي الحفل الذي حضره أمين عام وزارة الثقافة الدكتور نضال الأحمد ومدير عام "المكتبة الوطنية" فراس الضرابعة، قال الرواشدة، إن الرواية تتناول سيرة إنسانة مكافحة وعظيمة وقفت إلى جانب المؤلف، وهي مسيرة مليئة بالعطاء والتضحيات وكانت سبيلا لنجاحه وانفتاحه على الأفق.
وعبر عن تشجيعه للمؤلف المبدع المثابر والإنسان صاحب الرأي، والوفي لعهد الكتابة والأدب والثقافة، منوها بأنه وجد فضاءاته في الرواية وكتابة المقالة وسيلة لإنتاج الفكر والابتكار والوعي والانتماء، وأعاد تشكيل عالمه بالكلمات.
ويشار الى أن المؤلف العظمات كاتب شاب من أصحاب الهمم الذين تغلبوا على إعاقتهم والظروف الصعبة بمساندة ودعم جدته (المربية) بمواصلة العلم ودخول عالم الكتابة والإبداع بخطوات واثقة وناجحة.
