إشهار رواية "المربية" للكاتب العظمات

الوكيل الإخباري- رعى وزير الثقافة مصطفى الرواشدة مساء اليوم السبت في دائرة المكتبة الوطنية بعمان، حفل إشهار رواية "المربية.. سيرة ومسيرة سيدة عظيمة في العطاء" للكاتب عاهد العظمات.

وفي الحفل الذي حضره أمين عام وزارة الثقافة الدكتور نضال الأحمد ومدير عام "المكتبة الوطنية" فراس الضرابعة، قال الرواشدة، إن الرواية تتناول سيرة إنسانة مكافحة وعظيمة وقفت إلى جانب المؤلف، وهي مسيرة مليئة بالعطاء والتضحيات وكانت سبيلا لنجاحه وانفتاحه على الأفق.



وعبر عن تشجيعه للمؤلف المبدع المثابر والإنسان صاحب الرأي، والوفي لعهد الكتابة والأدب والثقافة، منوها بأنه وجد فضاءاته في الرواية وكتابة المقالة وسيلة لإنتاج الفكر والابتكار والوعي والانتماء، وأعاد تشكيل عالمه بالكلمات.