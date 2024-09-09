إصابات بتدهور على طريق بغداد

واضاف انه وقع حادث تصادم مركبتين على طريق القويرة باتجاه عمان نتج عنه اصابة تم اسعافها الى مركز صحي القويرة .
وبين أن أسباب الحوادث السابقة عُللت بعدم أخذ الاحتياطات المرورية اللازمة والتغيير المفاجئ للمسرب والتعامل الخاطئ مع المنعطفات.
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