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إصابات بتدهور على طريق بغداد

أرشيفية
أرشيفية
الإثنين، 09-09-2024 08:46 ص

الوكيل الإخباري-   كشف التقرير المروري اليومي، عن  التعامل مع حادث تصادم على الطريق الصحراوي في منطقة الجيزة باتجاه عمان، نتج عنه 3 اصابات متوسطة تم اسعافهم الى مستشفى النديم الحكومي.

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وذكر التقرير الذي بثته اذاعة الأمن العام انه تم التعامل مع حادث تدهور على طريق بغداد باتجاه المفرق نتج عنه 3 اصابات متوسطة تم اسعافهم الى مستشفى البادية الشمالية .

واضاف انه وقع حادث تصادم مركبتين على طريق القويرة باتجاه عمان نتج عنه اصابة  تم اسعافها الى مركز صحي القويرة .

وبين أن أسباب الحوادث السابقة عُللت بعدم أخذ الاحتياطات المرورية اللازمة والتغيير المفاجئ للمسرب والتعامل الخاطئ مع المنعطفات.

 
gnews

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