إصابات بتدهور على طريق بغداد

الوكيل الإخباري- كشف التقرير المروري اليومي، عن التعامل مع حادث تصادم على الطريق الصحراوي في منطقة الجيزة باتجاه عمان، نتج عنه 3 اصابات متوسطة تم اسعافهم الى مستشفى النديم الحكومي.

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