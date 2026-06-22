إصابات بحريق مبنى من أربعة طوابق في عمان - فيديو

وأضاف الناطق الإعلامي أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه بالكامل، ومنعت امتداده إلى الطوابق الأخرى والمباني المجاورة، رغم طبيعة المواد القابلة للاشتعال الموجودة داخل المستودع.
هذا ونتج عن الحريق إصابة شخصين بضيق في التنفس نتيجة استنشاقهما الغازات المنبعثة من الحريق، حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهما ونقلهما إلى مستشفى البشير الحكومي، ووصفت حالتهما العامة بالمتوسطة.
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