الإثنين 2026-06-22 09:47 ص

إصابات بحريق مبنى من أربعة طوابق في عمان - فيديو

الدفاع المدني - أرشيفية
الدفاع المدني
 
الإثنين، 22-06-2026 09:39 ص

الوكيل الإخباري-   بيّن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فرق الإطفاء في مديرية دفاع مدني شرق عمّان تعاملت مع حريق شبّ داخل مبنى مكوّن من أربعة طوابق في منطقة القويسمة بمحافظة العاصمة، حيث يحتوي الطابق الأول على منجرة وأخشاب ومشغل دهانات، والطابق الثاني على معرض للمفروشات، فيما تضم الطوابق الأخرى شققاً سكنية  .

وأضاف الناطق الإعلامي أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه بالكامل، ومنعت امتداده إلى الطوابق الأخرى والمباني المجاورة، رغم طبيعة المواد القابلة للاشتعال الموجودة داخل المستودع.

هذا ونتج عن الحريق إصابة شخصين بضيق في التنفس نتيجة استنشاقهما الغازات المنبعثة من الحريق، حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهما ونقلهما إلى مستشفى البشير الحكومي، ووصفت حالتهما العامة بالمتوسطة.

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