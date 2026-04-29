إصابات في عدد من الحوادث المرورية خلال 24 ساعة على الطرق الخارجية

08:37 ص

الوكيل الإخباري- قال النقيب زياد الشرمان من الدوريات الخارجية، عبر التقرير المروري اليومي، إن كوادر الدوريات تعاملت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مع عدد من الحوادث المرورية على الطرق الخارجية، أسفرت عن إصابات متفاوتة، جرى إسعافها إلى المستشفيات القريبة.





وأوضح الشرمان أنه تم التعامل مع حادث تصادم على إشارة المزرعة في غور الصافي، نتج عنه إصابة متوسطة، حيث جرى إسعاف المصاب إلى مستشفى غور الصافي.



وأضاف أنه تم كذلك التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق الزرقاء، مقابل جامعة الزرقاء الخاصة باتجاه المفرق، وأسفر عن إصابتين، تم إسعافهما إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.



وأشار إلى وقوع حادث تدهور على طريق سلحوب باتجاه عمان، نتج عنه إصابة متوسطة، حيث جرى إسعافها إلى مستشفى الأمير حسين في منطقة البقعة.



ودعت الدوريات الخارجية السائقين إلى الالتزام بقوانين السير، تزامنًا مع عطلة نهاية الأسبوع، والابتعاد عن المخالفات الخطرة، حفاظًا على السلامة العامة، وضمان انسيابية الحركة المرورية على مختلف الطرق.





