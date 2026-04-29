الأربعاء 2026-04-29 10:01 ص

إصابات في عدد من الحوادث المرورية خلال 24 ساعة على الطرق الخارجية

الأربعاء، 29-04-2026 08:37 ص
الوكيل الإخباري-   قال النقيب زياد الشرمان من الدوريات الخارجية، عبر التقرير المروري اليومي، إن كوادر الدوريات تعاملت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مع عدد من الحوادث المرورية على الطرق الخارجية، أسفرت عن إصابات متفاوتة، جرى إسعافها إلى المستشفيات القريبة.اضافة اعلان


وأوضح الشرمان أنه تم التعامل مع حادث تصادم على إشارة المزرعة في غور الصافي، نتج عنه إصابة متوسطة، حيث جرى إسعاف المصاب إلى مستشفى غور الصافي.

وأضاف أنه تم كذلك التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق الزرقاء، مقابل جامعة الزرقاء الخاصة باتجاه المفرق، وأسفر عن إصابتين، تم إسعافهما إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.

وأشار إلى وقوع حادث تدهور على طريق سلحوب باتجاه عمان، نتج عنه إصابة متوسطة، حيث جرى إسعافها إلى مستشفى الأمير حسين في منطقة البقعة.

ودعت الدوريات الخارجية السائقين إلى الالتزام بقوانين السير، تزامنًا مع عطلة نهاية الأسبوع، والابتعاد عن المخالفات الخطرة، حفاظًا على السلامة العامة، وضمان انسيابية الحركة المرورية على مختلف الطرق.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

خبير تربوي يكشف عن أسباب خطيرة لانتشار الجرائم في المجتمع الأردني مؤخراً

خاص بالوكيل خبير تربوي يكشف عن أسباب خطيرة لانتشار الجرائم في المجتمع الأردني مؤخراً

مسؤول إيراني: نفاوض بأمر من المرشد الأعلى

عربي ودولي مسؤول إيراني: نفاوض بأمر من المرشد الأعلى

رغم محدودية الأدلة.. اليكم فوائد الاوريغانو

طب وصحة رغم محدودية الأدلة.. اليكم فوائد الاوريغانو

تعبيرية

فن ومشاهير ممثل شهير يتعرّض لذبحة صدرية حادة - صورة

الوكيل الإخباري- نفت وزارة الزراعة المصرية جملةً وتفصيلاً الشائعات التي انتشرت في مصر بشأن محصول البطيخ وتسببه في أمراض قاتلة.

منوعات الزراعة المصرية تحسم الجدل بشأن البطيخ المسرطن

الجيش الإسرائيلي يقر بمواصلة تدمير بنى تحتية بجنوب لبنان

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يقر بمواصلة تدمير بنى تحتية بجنوب لبنان

عجز تمويلي يتجاوز 215 مليون دولار لاحتياجات اللاجئين في الأردن

أخبار محلية عجز تمويلي يتجاوز 215 مليون دولار لاحتياجات اللاجئين في الأردن

السعودية تطلق "الكاونتر المتنقل" لتسهيل إجراءات الحجاج

عربي ودولي السعودية تطلق "الكاونتر المتنقل" لتسهيل إجراءات الحجاج



 
 






الأكثر مشاهدة

 