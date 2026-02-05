الخميس 2026-02-05 08:48 ص

إصابات متوسطة بحادثي تدهور وتصادم وضبط مركبة تسير بسرعة جنونية

الخميس، 05-02-2026 08:13 ص
الوكيل الإخباري- أفاد الملازم ليث فريحات من الدوريات الخارجية، بأنه جرى التعامل مع عدد من الحوادث والمخالفات المرورية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أسفرت عن إصابات متوسطة وضبط تجاوزات خطرة للسرعة.اضافة اعلان


وأوضح فريحات خلال التقرير المروري اليومي أن فرق الدوريات تعاملت مع حادث تدهور على طريق عمّان التنموي، نتج عنه إصابة متوسطة، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصاب ونقله إلى مستشفى التوتنجي لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف أنه صباح اليوم وقع حادث تصادم بين مركبتين بعد إشارة الجامعة الهاشمية باتجاه منطقة الظليل، وأسفر عن إصابتين متوسطتين، تم إسعافهما إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.

وفي سياق متصل، أشار فريحات إلى أنه تم ضبط مركبة بعد محطة شويعر الأمنية كانت تسير بسرعة 209 كيلومترات في الساعة، في مخالفة جسيمة تشكل خطراً بالغاً على سلامة مستخدمي الطريق، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق.

ودعت الدوريات الخارجية السائقين إلى الالتزام بالسرعات المقررة وقواعد المرور، تفادياً للحوادث والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.
 
 


