الإثنين 2026-04-13 08:48 ص

إصابات متوسطة في حادثي تصادم بطريق سحاب والمفرق خلال 24 ساعة

تعبيرية
الإثنين، 13-04-2026 08:20 ص
الوكيل الإخباري- أفاد النقيب مهدي الحمود من الدوريات الخارجية بوقوع عدد من حوادث السير خلال الـ24 ساعة الماضية.


وعبر التقرير المروري اليومي، أشار الحمود إلى وقوع حادث تصادم أمس الأحد ما بعد جسر سحاب باتجاه الموقر بين ثلاث مركبات، ما أسفر عن ثلاث إصابات متوسطة، حيث جرى إسعاف المصابين إلى مستشفى التوتنجي لتلقي العلاج اللازم.

وفي حادث آخر، وقع تصادم على طريق المفرق – الزرقاء بين ثلاث مركبات نتيجة التتابع القريب، وأسفر عن إصابة متوسطة جرى إسعافها إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.

وأشار إلى أنه تم التعامل مع عدد من الحوادث الأخرى خلال الفترة نفسها، إلا أنها اقتصرت بفضل الله على الأضرار المادية فقط، دون تسجيل أي إصابات بشرية.
 
 


