إصابات متوسطة في حادثي تصادم بطريق سحاب والمفرق خلال 24 ساعة

وعبر التقرير المروري اليومي، أشار الحمود إلى وقوع حادث تصادم أمس الأحد ما بعد جسر سحاب باتجاه الموقر بين ثلاث مركبات، ما أسفر عن ثلاث إصابات متوسطة، حيث جرى إسعاف المصابين إلى مستشفى التوتنجي لتلقي العلاج اللازم.
وفي حادث آخر، وقع تصادم على طريق المفرق – الزرقاء بين ثلاث مركبات نتيجة التتابع القريب، وأسفر عن إصابة متوسطة جرى إسعافها إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.
وأشار إلى أنه تم التعامل مع عدد من الحوادث الأخرى خلال الفترة نفسها، إلا أنها اقتصرت بفضل الله على الأضرار المادية فقط، دون تسجيل أي إصابات بشرية.
أخبار متعلقة
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
أمانة عمان تنذر موظفين - أسماء
فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء
تربية قصبة المفرق تستحدث تخصصات في مسار التعليم المهني التقني
"أوقاف الرصيفة" تعقد عددا من الأنشطة التدريبية للأئمة والوعاظ
نفي رسمي لوجود تسهيلات جديدة لدخول السوريين إلى الأردن
محافظة جرش تطلق جائزة "بيت الإبداع الوطني"
جمعية الصداقة الأردنية التركية تتنتخب مجلس إدارتها الجديد