الأربعاء 2026-01-21 08:28 ص

إصابة أربعة أشخاص بحادث دهس في الظليل

الأربعاء، 21-01-2026 08:16 ص
الوكيل الإخباري- أكد الرائد عامر الصمادي من غرفة عمليات الدوريات الخارجية أن حركة السير على الطرق الخارجية تسير بانسيابية، دون تسجيل أي حالات انجماد تُذكر، رغم الهطولات المطرية الخفيفة التي تشهدها بعض الطرق.اضافة اعلان


وقال الصمادي، عبر التقرير المروري اليومي، إن المجموعات تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع عدد من الملاحظات، أبرزها انسكاب حمولة مادة T1 على الطريق الخلفي باتجاه عمّان، إضافة إلى انسكاب زيوت على المسار ذاته باتجاه الميناء، امتدت لمسافة تُقدَّر بنحو 5 كيلومترات وبعرض نصف متر، حيث جرى التعامل معها وإزالة آثارها بشكل فوري لضمان السلامة المرورية.

وأشار إلى ضبط عدد من مخالفات تجاوز السرعات المقررة في محطتي شويعر والطريق الصحراوي، وصلت إحداها إلى 180 كيلومترًا في الساعة، مؤكدًا استمرار الرقابة المرورية المشددة للحد من الحوادث والحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق.

ومن جانبه، أكد المقدم خالد الخالدي، رئيس قسم إدارة السير في الزرقاء، أن كوادر السير تعاملت مساء أمس مع حادث دهس لأربعة أشخاص ضمن اختصاص منطقة مركز أمن الظليل، نتج عنه إصابتهم جميعًا بإصابات متوسطة، حيث جرى إسعافهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.
 
 


