إصابة إبراهيم صبرة بتمزق في أربطة الكاحل واستبعاده من قائمة النشامى

وأوضح الاتحاد أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أكدت حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة، ما يعني استبعاده من قائمة "النشامى" المشاركة في كأس العالم 2026.
وتمنى الاتحاد الأردني لكرة القدم الشفاء العاجل للاعب إبراهيم صبرة، والعودة السريعة إلى الملاعب بعد استكمال مراحل العلاج والتأهيل.
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