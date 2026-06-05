إصابة إبراهيم صبرة بتمزق في أربطة الكاحل واستبعاده من قائمة النشامى

الوكيل الإخباري- أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم إصابة لاعب المنتخب الوطني إبراهيم صبرة بتمزق في أربطة الكاحل للقدم اليسرى، تعرض لها أثناء التدريبات.



وأوضح الاتحاد أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أكدت حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة، ما يعني استبعاده من قائمة "النشامى" المشاركة في كأس العالم 2026.

اضافة اعلان