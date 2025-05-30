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إصابة إحسان حداد بقطع في وتر العرقوب بالقدم اليمنى

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اللاعب إحسان حداد
 
الجمعة، 30-05-2025 10:31 م

الوكيل الإخباري- أصيب قائد المنتخب الوطني لكرة القدم اللاعب إحسان حداد وذلك أثناء عمليات الإحماء الخاصة بمنتخب النشامى قبيل انطلاق المواجهة الودية مساء اليوم الجمعة مع المنتخب السعودي.

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وكشفت الفحوصات الطبية عن تعرّض حداد لقطع في وتر العرقوب بالقدم اليمنى.

 

وكان تعثر المنتخب الوطني أمام نظيره السعودي 0-2، في اللقاء الودي التدريبي الذي جرى مساء الجمعة على ملعب نادي الاتفاق، ضمن المعسكر الذي يقيمه النشامى في مدينة الدمام، تأهبا لمواجهتي عُمان والعراق ضمن الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.

 

وقدم المنتخب أداء جيدا خلال المباراة، حيث منح المدرب جمال سلامي الفرصة للعديد من اللاعبين بالمشاركة أثناء اللقاء، بهدف الحصول على الفائدة الفنية المرجوة.

وتغادر بعثة النشامى الأحد 1 حزيران إلى العاصمة العمانية مسقط، استعدادا لمواجهة أصحاب الأرض عند السابعة -بتوقيت الأردن- مساء الخميس 5 المقبل على ستاد مجمع قابوس الدولي، قبل أن يواجه العراق عند 9:15 مساء الثلاثاء 10 من الشهر ذاته على ستاد عمان الدولي.

 

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