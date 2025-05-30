إصابة إحسان حداد بقطع في وتر العرقوب بالقدم اليمنى

وتغادر بعثة النشامى الأحد 1 حزيران إلى العاصمة العمانية مسقط، استعدادا لمواجهة أصحاب الأرض عند السابعة -بتوقيت الأردن- مساء الخميس 5 المقبل على ستاد مجمع قابوس الدولي، قبل أن يواجه العراق عند 9:15 مساء الثلاثاء 10 من الشهر ذاته على ستاد عمان الدولي.
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