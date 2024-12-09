إصابة بالغة بحادث دهس في أم الرصاص وضبط مركبة تسير بسرعة 195

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الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث دهس في منطقة أم الرصاص ، ما قبل محطة زميلة باتجاه الجنوب ، حيث نتج عن الحادث إصابة بالغة وتم نقلها إلى مستشفى النديم . اضافة اعلان





وأضافت الإدارة في تقريرها اليومي بوقوع حادث تصادم بين مركبتين على طريق وادي عربة ، مقابل البوتاس باتجاه عمان ، حيث نتج عن الحادث إصابة متوسطة وتم نقلها إلى مستشفى غور الصافي .



وتسبب سقوط حمولة أحد مركبات الشحن على الطريق الخلفي "العقبة" باتجاه عمان "ساحة 4" بإعاقة المسرب الأيمن بشكل كامل ، حيث كانت الحمولة مكونة من "أكياس أعلاف" ، إذ تواجدت دورية السير للدلالة والإرشاد حتى إزالة الأثر المروري وعودة حركة السير بشكل طبيعي .



وضبطت محطة الأبيض على الطريق الصحراوي مركبة تسير بسرعة 195 ، وتم اتخاذ اللازم بحق السائق والمركبة ، حيث ناشدة إدارة السير بضرورة الالتزام بالسرعة المحددة لتجنب حوادث السير الكارثية .