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إصابة بالغة بحادث دهس في أم الرصاص وضبط مركبة تسير بسرعة 195

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 09-12-2024 08:17 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة السير بوقوع حادث دهس في منطقة أم الرصاص ، ما قبل محطة زميلة باتجاه الجنوب ، حيث نتج عن الحادث إصابة بالغة وتم نقلها إلى مستشفى النديم .اضافة اعلان


وأضافت الإدارة في تقريرها اليومي بوقوع حادث تصادم بين مركبتين على طريق وادي عربة ، مقابل البوتاس باتجاه عمان ، حيث نتج عن الحادث إصابة متوسطة وتم نقلها إلى مستشفى غور الصافي .

وتسبب سقوط حمولة أحد مركبات الشحن على الطريق الخلفي "العقبة" باتجاه عمان "ساحة 4" بإعاقة المسرب الأيمن بشكل كامل ، حيث كانت الحمولة مكونة من "أكياس أعلاف" ، إذ تواجدت دورية السير للدلالة والإرشاد حتى إزالة الأثر المروري وعودة حركة السير بشكل طبيعي .

وضبطت محطة الأبيض على الطريق الصحراوي مركبة تسير بسرعة 195 ، وتم اتخاذ اللازم بحق السائق والمركبة ، حيث ناشدة إدارة السير بضرورة الالتزام بالسرعة المحددة لتجنب حوادث السير الكارثية .
 
gnews

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