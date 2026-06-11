إصابة بتدهور مركبة على الطريق الصحراوي

وقالت إدارة الدوريات الخارجية في التقرير المروري اليومي الخميس، إن فرقها تعاملت مع حادث تدهور مركبة على الطريق الصحراوي ما بعد قبل ضبعة باتجاه عمان ، نتج عنه إصابة شخص بجروح متوسطة، حيث جرى نقل المصاب إلى مستشفى النديم الحكومي لتلقي العلاج.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن سبب الحادث يعود إلى تغيير المسرب بشكل مفاجئ .
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