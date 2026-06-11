إصابة بتدهور مركبة على الطريق الصحراوي

09:36 ص

الوكيل الإخباري- أُصيب شخص بحادث تدهور مركبة وصدم لأعمدة الكهرباء على الطريق الصحراوي . اضافة اعلان





وقالت إدارة الدوريات الخارجية في التقرير المروري اليومي الخميس، إن فرقها تعاملت مع حادث تدهور مركبة على الطريق الصحراوي ما بعد قبل ضبعة باتجاه عمان ، نتج عنه إصابة شخص بجروح متوسطة، حيث جرى نقل المصاب إلى مستشفى النديم الحكومي لتلقي العلاج.



وأظهرت التحقيقات الأولية أن سبب الحادث يعود إلى تغيير المسرب بشكل مفاجئ .





