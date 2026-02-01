إصابة بحادث تدهور على الطريق الصحراوي

09:03 ص

الوكيل الإخباري- تعاملت الدوريات الخارجية، مع حادث تدهور مركبة واصطدامها بعمود إنارة على الطريق الصحراوي بعد منطقة زميلة باتجاه الجنوب، نتج عنه إصابة متوسطة جرى إسعافها إلى المستشفى. اضافة اعلان





وأوضحت الدوريات في منشور عبر "فيسبوك" أن الحادث تسبب بإعاقة جزء من المسرب الأيسر للطريق، فيما تتواجد مجموعاتهم في الموقع للدلالة والإرشاد إلى حين إزالة العوائق وإعادة فتح الطريق بالكامل.



ودعت السائقين إلى توخي الحذر أثناء السير على الطريق المذكور واتباع تعليمات رجال الدوريات في الموقع.

