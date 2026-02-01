إصابة بحادث تدهور على الطريق الصحراوي

وأوضحت الدوريات في منشور عبر "فيسبوك" أن الحادث تسبب بإعاقة جزء من المسرب الأيسر للطريق، فيما تتواجد مجموعاتهم في الموقع للدلالة والإرشاد إلى حين إزالة العوائق وإعادة فتح الطريق بالكامل.
ودعت السائقين إلى توخي الحذر أثناء السير على الطريق المذكور واتباع تعليمات رجال الدوريات في الموقع.
