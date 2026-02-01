الأحد 2026-02-01 10:47 ص

إصابة بحادث تدهور على الطريق الصحراوي

إصابة بحادث تدهور واصطدام بعمود إنارة على الطريق الصحراوي
تعبيرية
 
الأحد، 01-02-2026 09:03 ص
الوكيل الإخباري-   تعاملت الدوريات الخارجية، مع حادث تدهور مركبة واصطدامها بعمود إنارة على الطريق الصحراوي بعد منطقة زميلة باتجاه الجنوب، نتج عنه إصابة متوسطة جرى إسعافها إلى المستشفى.اضافة اعلان


وأوضحت الدوريات في منشور عبر "فيسبوك"  أن الحادث تسبب بإعاقة جزء من المسرب الأيسر للطريق، فيما تتواجد مجموعاتهم في الموقع للدلالة والإرشاد إلى حين إزالة العوائق وإعادة فتح الطريق بالكامل.

ودعت السائقين إلى توخي الحذر أثناء السير على الطريق المذكور واتباع تعليمات رجال الدوريات في الموقع.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

توضيح هام من الفلك الدولي حول موعد أول أيام شهر رمضان لهذا العام

أخبار محلية توضيح هام من الفلك الدولي حول موعد أول أيام شهر رمضان لهذا العام

ل

أسواق ومال الدين العام لألمانيا يقفز 17% ويهدد الاقتصاد

بعد موجة الانخفاض .. أسعار الذهب محلياً تعود للصعود من جديد

اقتصاد محلي بعد موجة الانخفاض .. أسعار الذهب محلياً تعود للصعود من جديد

داليا البحيري

فن ومشاهير كيف ردت داليا البحيري على رسائل جمهورها بعد عملية التجميل؟

الفنانة هدى شعراوي

فن ومشاهير تفاصيل جديدة صادمة عن مقتل الفنانة هدى شعراوي "أم زكي"

استشهاد فلسطيني جراء الاستهداف الإسرائيلي جنوب غزة

فلسطين استشهاد فلسطيني جراء الاستهداف الإسرائيلي جنوب غزة

معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر

فلسطين افتتاح معبر رفح أمام الأفراد على نحو محدود

تعبيرية

خاص بالوكيل أطباء متطوعون يتبرعون بعلاج تجميلي وزراعة جلد للطفل يوسف



 






الأكثر مشاهدة