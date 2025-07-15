الثلاثاء 2025-07-15 08:54 ص
 

إصابة بحادث تدهور مركبة في طبربور - صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
 
الثلاثاء، 15-07-2025 08:16 ص

الوكيل الإخباري-  اصيب شخص بحادث تدهور  اليوم  الثلاثاء لإحدى المركبات بعد اصطدامها بعامود كهرباء في طبربور، ما أدى إلى انقلابها وسقوطها في ساحة ترابية وفق مصدر أمني.

اضافة اعلان


وقال المصدر الأمني لـ "الوكيل الاخباري" أن كوادر إدارة السير والدفاع المدني تواجدت في موقع الحادث واتخذت اتخاذ الإجراءات اللازمة.

 




Image1_72025158217123547019.jpg
Image2_72025158217123547019.jpg

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مسرحا أرتميس والصوت والضوء وشارع الأعمدة.. ثلاثية الفرح الأردني في جرش 2025

مهرجان جرش مسرحا أرتميس والصوت والضوء وشارع الأعمدة.. ثلاثية الفرح الأردني في جرش 2025

إدارة السير

أخبار محلية الكشف عن سبب الازدحامات المرورية الخانقة في نفق صويلح وطلوع صافوط

فغ

منوعات دمية شمع وكتابات عربية داخل قبر تُثير الذعر في تركيا - صورة

حفل تخريج مدارس الرياديه

أخبار الشركات حفل تخريج مدارس الرياديه

يؤ

منوعات مصرع سائح في تحطم طائرة شراعية بالهند - فيديو

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب

جانب من الحادث

أخبار محلية إصابة بحادث تدهور مركبة في طبربور - صور

المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون أيمن سماوي

مهرجان جرش إعلان أسماء المشاركين في "بشاير جرش" للمواهب الشابة بنسخته 12



 
 





الأكثر مشاهدة