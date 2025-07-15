إصابة بحادث تدهور مركبة في طبربور - صور

الوكيل الإخباري- اصيب شخص بحادث تدهور اليوم الثلاثاء لإحدى المركبات بعد اصطدامها بعامود كهرباء في طبربور، ما أدى إلى انقلابها وسقوطها في ساحة ترابية وفق مصدر أمني.
وقال المصدر الأمني لـ "الوكيل الاخباري" أن كوادر إدارة السير والدفاع المدني تواجدت في موقع الحادث واتخذت اتخاذ الإجراءات اللازمة.
-
أخبار متعلقة
-
الكشف عن سبب الازدحامات المرورية الخانقة في نفق صويلح وطلوع صافوط
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب
-
بكلمات مؤثرة .. الجالية الأردنية في ألمانيا تنعى كندة حتر
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
تقرير "المتسوق الخفي" على طاولة تربية المزار الجنوبي .. وخطة إجرائية قيد التنفيذ
-
ورشة في جرش لتعزيز الوعي بالحصاد المائي
-
حوارية في "العلوم والتكنولوجيا" حول الابتكار والطاقة
-
هجوم المستوطنين على شاحنات المساعدات الأردنية المتجهة للقطاع