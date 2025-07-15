إصابة بحادث تدهور مركبة في طبربور - صور

الوكيل الإخباري- اصيب شخص بحادث تدهور اليوم الثلاثاء لإحدى المركبات بعد اصطدامها بعامود كهرباء في طبربور، ما أدى إلى انقلابها وسقوطها في ساحة ترابية وفق مصدر أمني.

اضافة اعلان



وقال المصدر الأمني لـ "الوكيل الاخباري" أن كوادر إدارة السير والدفاع المدني تواجدت في موقع الحادث واتخذت اتخاذ الإجراءات اللازمة.