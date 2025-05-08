إصابة بحادث دهس على طريق عمان التنموي

وعبر تقريرها المروري اليومي أشارت الإدارة إلى وقوع حادث تدهور لمركبة عن أعلى جسر خو باتجاه المفرق ، حيث استقرت المركبة خارج حرم الشارع العام ، ونتج عن الحادث إصابة متوسطة وتم نقلها إلى مستشفى الزرقاء الحكومي
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