الخميس 2025-05-08 10:29 ص
 

إصابة بحادث دهس على طريق عمان التنموي

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 08-05-2025 08:02 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة السير بوقوع حادث دهس على طريق عمان التنموي باتجاه الزرقاء ، حيث نتج عن الحادث إصابة واحدة متوسطة ، وتم نقلها إلى أقرب مستشفى ، فيما تم تسليم سائق المركبة لأقرب مركز أمني .اضافة اعلان


وعبر تقريرها المروري اليومي أشارت الإدارة إلى وقوع حادث تدهور لمركبة عن أعلى جسر خو باتجاه المفرق ، حيث استقرت المركبة خارج حرم الشارع العام ، ونتج عن الحادث إصابة متوسطة وتم نقلها إلى مستشفى الزرقاء الحكومي 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية تحديث مروري جديد في عمّان .. تحويلات قادمة يوم الجمعة

ا

أخبار محلية مهم من ضريبة الدخل لمخالفي نظام الفوترة الوطني

المضبوطات في العملية

أخبار محلية بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية الباسلة

ا

اقتصاد محلي تجارة الأردن: تثبيت "فيتش" تصنيف الأردن الائتماني يعكس صمود الاقتصاد الوطني

تغات

منوعات بالفيديو... أسماك تتطاير في السماء بالغوادلوب!

جانب من اللقاء

أخبار محلية ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء الياباني في طوكيو

ا

اقتصاد محلي للمقبلين على الزواج.. انخفاض كبير على الذهب في الأردن

ابابا

فن ومشاهير بعد عزلة عامين.. توفيق عبد الحميد مستعد للتمثيل بكرسي متحرك



 
 





الأكثر مشاهدة