إصابة بحادث دهس على طريق عمان التنموي

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الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث دهس على طريق عمان التنموي باتجاه الزرقاء ، حيث نتج عن الحادث إصابة واحدة متوسطة ، وتم نقلها إلى أقرب مستشفى ، فيما تم تسليم سائق المركبة لأقرب مركز أمني . اضافة اعلان





وعبر تقريرها المروري اليومي أشارت الإدارة إلى وقوع حادث تدهور لمركبة عن أعلى جسر خو باتجاه المفرق ، حيث استقرت المركبة خارج حرم الشارع العام ، ونتج عن الحادث إصابة متوسطة وتم نقلها إلى مستشفى الزرقاء الحكومي