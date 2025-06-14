إصابة ثلاثة أشخاص بسقوط جسم على منزل في إربد .. تفاصيل

ونتج عن السقوط إصابة ثلاثة أشخاص أسعفوا للمستشفى وحالتهم العامة حسنة.
فيما باشرت الفرق المختصة من القوات المسلحة الأردنية والأمن العام التحقيق.
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