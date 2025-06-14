السبت 2025-06-14 12:00 م
 

إصابة ثلاثة أشخاص بسقوط جسم على منزل في إربد .. تفاصيل

سقوط جسم متفجر على أحد المنازل في منطقة إيدون في إربد
سقوط جسم متفجر على أحد المنازل في منطقة إيدون في إربد
 
السبت، 14-06-2025 09:44 ص
الوكيل الإخباري-   قالت مديرية الأمن العام إنه ورد بلاغ صباح اليوم بسقوط جسم على منزل في مدينة إربد .اضافة اعلان


ونتج عن السقوط إصابة ثلاثة أشخاص أسعفوا للمستشفى وحالتهم العامة حسنة.

فيما باشرت الفرق المختصة من القوات المسلحة الأردنية والأمن العام التحقيق.
 
gnews

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