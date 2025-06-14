إصابة ثلاثة أشخاص بسقوط جسم على منزل في إربد .. تفاصيل

09:44 ص

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الوكيل الإخباري- قالت مديرية الأمن العام إنه ورد بلاغ صباح اليوم بسقوط جسم على منزل في مدينة إربد . اضافة اعلان





ونتج عن السقوط إصابة ثلاثة أشخاص أسعفوا للمستشفى وحالتهم العامة حسنة.



فيما باشرت الفرق المختصة من القوات المسلحة الأردنية والأمن العام التحقيق.

