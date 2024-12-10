إصابة خطيرة بحادث دهس بالقرب من إشارات "برادايس"

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الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث دهس صباح اليوم الثلاثاء ما بعد إشارات "برادايس" باتجاه دوار الواحة ، حيث نتج عن الحادث إصابة خطيرة جرى إسعافها إلى المستشفى عبر كوادر الدفاع المدني . اضافة اعلان





كما كشفت الإدارة في تقريرها المروري اليومي عن تعامل كوادرها مع عدد من الحوادث والتي كان أبرزها انسكاب مادة الرمل في منتصف الشارع العام ، ما بعد جامعة الزرقاء الخاصة باتجاه عمان ، حيث تواجدت كوادر الإدارة برفقة مجموعات الأشغال لغايات الدلالة والإرشاد ولغاية رفع العوائق عن حرم الشارع وعودة حركة السير إلى طبيعتها .



وعلى الطريق الصحراوي استقبلت محطة زميلة الأمنية شاب وفتاة من جنسية إيطالية ، توقفت مركبتهما بسبب نفاد الوقود ، حيث تم تأمينهم بالوقود من أقرب محطة محروقات والتأكد من سلامتهم وإجراء اللازم من قبل كوادر إدارة السير .