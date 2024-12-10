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إصابة خطيرة بحادث دهس بالقرب من إشارات "برادايس"

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 10-12-2024 08:24 ص
الوكيل الإخباري-  أفادت إدارة السير بوقوع حادث دهس صباح اليوم الثلاثاء ما بعد إشارات "برادايس" باتجاه دوار الواحة ، حيث نتج عن الحادث إصابة خطيرة جرى إسعافها إلى المستشفى عبر كوادر الدفاع المدني .اضافة اعلان


كما كشفت الإدارة في تقريرها المروري اليومي عن تعامل كوادرها مع عدد من الحوادث والتي كان أبرزها انسكاب مادة الرمل في منتصف الشارع العام ، ما بعد جامعة الزرقاء الخاصة باتجاه عمان ، حيث تواجدت كوادر الإدارة برفقة مجموعات الأشغال لغايات الدلالة والإرشاد ولغاية رفع العوائق عن حرم الشارع وعودة حركة السير إلى طبيعتها .

وعلى الطريق الصحراوي استقبلت محطة زميلة الأمنية شاب وفتاة من جنسية إيطالية ، توقفت مركبتهما بسبب نفاد الوقود ، حيث تم تأمينهم بالوقود من أقرب محطة محروقات والتأكد من سلامتهم وإجراء اللازم من قبل كوادر إدارة السير .
 
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