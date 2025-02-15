إصابة زوج وزوجته بعيارات نارية في الرابية إثر خلافات سابقة

12:09 م

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الوكيل الإخباري- أقدم أحد الأشخاص فجر اليوم على إطلاق النار على شخص وزوجته في منطقة الرابية وسط العاصمة إثر خلافات سابقة بينهم . اضافة اعلان





وأُسعف المصابان للمستشفى وهما قيد العلاج ، فيما البحث جارٍ عن مطلق النار المعروف من قبل الأجهزة الأمنيّة.