إصابة شخص بحادث دهس في العاصمة

06:08 م

الوكيل الإخباري- تعرض شخص لحادث دهس شمالي العاصمة، حيث جرى إسعافه ونقله إلى مستشفى الجامعة الأردنية، فيما وصفت حالته العامة بالمتوسطة، وفق ما أفاد به الناطق باسم مديرية الأمن العام. اضافة اعلان







