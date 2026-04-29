إصابة شخص بحروق مختلفة إثر حريق داخل مصنع إطارات في المفرق

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فرق الإطفاء المختصة في مديرية دفاع مدني المفرق تعاملت مع حريق شب في مصنع إطارات بالمنطقة التنموية في محافظة المفرق.





وبين الناطق الإعلامي أن طواقم الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره، كما نتج عن الحريق إصابة شخص بحروق مختلفة في الجسم، قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة له ونقله إلى مستشفى المفرق الحكومي لتلقي العلاج اللازم، وتم فتح تحقيق بأسباب الحريق.





