إصابة متوسطة بتدهور مركبة على طريق الصفاوي – الرويشد

08:10 ص

الوكيل الإخباري- قال النقيب مهدي الحمود من إدارة الدوريات الخارجية، إن كوادر الإدارة تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع حادث تدهور لمركبة على طريق الصفاوي – الرويشد، أسفر عن إصابة متوسطة لسائقها. اضافة اعلان





وأضاف الحمود عبر التقرير المروري اليومي أن فرق الإسعاف عملت على تقديم الإسعافات اللازمة للمصاب، قبل نقله إلى مستشفى الرويشد الحكومي لتلقي العلاج، كما تعاملت الكوادر الأمنية مع حادث تدهور آخر أعلى جسر النعيمة، حيث اصطدمت المركبة بأحد أعمدة الإنارة واستقرت خارج حرم الشارع العام، دون تسجيل أي إصابات، فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.





