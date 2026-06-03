إصابة متوسطة بحادث تدهور شاحنة محملة بالفحم على الطريق الصحراوي

وقال الشرمان إن الفرق المختصة تعاملت مع حادث تصادم وقع في منطقة العامرية على الطريق الصحراوي، حيث اصطدمت إحدى المركبات بعمود إنارة بعد ارتطامها بمركبة أخرى، ما أدى إلى سقوط العامود داخل حرم الشارع العام، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على السلامة المرورية وإزالة العوائق من الطريق.
وأضاف أن كوادر الدوريات الخارجية تعاملت أيضاً مع حادث تدهور لمركبة شحن محملة بالفحم على الطريق الصحراوي، أسفر عن إصابة شخص بجروح متوسطة، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية له ونقله إلى مستشفى معان الحكومي لتلقي العلاج.
كما تم ضبط مركبة على طريق الأزرق تسير بسرعة بلغت 201 كم/الساعة ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق سائق المركبة
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