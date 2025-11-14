الجمعة 2025-11-14 10:18 م
 

إصابة 32 شخصا بتدهور حافلة سياحية في الزرقاء

الوكيل الإخباري- أصيب 32 شخصا بحادث تدهور وقع مساء الجمعة، لحافلة تابعة لشركة سياحية في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر إنه جرى إسعاف المصابين إلى المستشفى وتراوحت حالتهم بين المتوسطة والحسنة.

 

وأضاف أنه تمت إزالة العوائق عن الطريق وفتح تحقيق بالحادث.

 
 
