إصابة 4 أشخاص في جرش إثر تصادم مركبتين

الوكيل الإخباري- وصلت إلى مستشفى جرش الحكومي 4 إصابات جراء حادث تصادم وقع في محافظة جرش، وفق مصدر طبي .

وقال المصدر الطبي، إن الحالة الصحية لثلاثة مصابين وُصفت بأنها ما بين حسنة ومتوسطة، فيما وُصفت الإصابة الرابعة بـ"السيئة".