إصابة 4 أشخاص في جرش إثر تصادم مركبتين

وقال المصدر الطبي، إن الحالة الصحية لثلاثة مصابين وُصفت بأنها ما بين حسنة ومتوسطة، فيما وُصفت الإصابة الرابعة بـ"السيئة".
وأضاف أن الحالات لا تزال في قسم الإسعاف والطوارئ، لإجراء التقييم الطبي اللازم.
-
أخبار متعلقة
-
البريزات يبحث وشركة السمنة الحقلية دراسة مسوحات التنوع الحيوي في البترا
-
بلدية المفرق تباشر بتركيب 11 كاميرا لمراقبة المخالفات البيئية
-
يوم وظيفي لتوفير فرص عمل في الرصيفة غدا
-
مستشفى الأميرة بسمة التعليمي يجري أول عملية قسطرة قلبية
-
بلدية الجيزة تُفعّل خدمة إصدار براءة الذمة المالية على العقار إلكترونيًا
-
البريد الأردني يطلق حزمة خدمات إلكترونية نوعية واستراتيجية
-
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الأردن وتركيا وسوريا للتعاون في مجال النقل
-
الموافقة على حفر آبار جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز التزويد المائي