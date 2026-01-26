الإثنين 2026-01-26 02:06 ص

إصابة 4 أشخاص في جرش إثر تصادم مركبتين

الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
الإثنين، 26-01-2026 12:29 ص

الوكيل الإخباري- وصلت إلى مستشفى جرش الحكومي 4 إصابات جراء حادث تصادم وقع في محافظة جرش، وفق مصدر طبي .

وقال المصدر الطبي، إن الحالة الصحية لثلاثة مصابين وُصفت بأنها ما بين حسنة ومتوسطة، فيما وُصفت الإصابة الرابعة بـ"السيئة".


وأضاف أن الحالات لا تزال في قسم الإسعاف والطوارئ، لإجراء التقييم الطبي اللازم.

 
 


