إصابة 5 أشخاص من عائلة واحدة إثر حريق شقة ناتج عن مدفاة غاز في عمان

الأربعاء، 25-03-2026 02:11 ص
الوكيل الإخباري-   تعاملت كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني شرق عمان مع حريق شب داخل شقة بمنطقة خريبة السوق في محافظة العاصمة .اضافة اعلان


و نتج عن الحريق إصابة خمسة  أشخاص من عائلة واحدة بحروق مختلفة في الجسم وضيق في التنفس نتيجة للأدخنة المتصاعدة من الحريق.

 حيث قامت طواقم الإطفاء بإخماد الحريق، في حين عملت طواقم الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى المستشفى   ، لتلقي العلاج اللازم،  وعلل سبب الحريق تسرب بمدفأة غاز.
 
 


هام من الأمن العام لجميع الأردنيين حول التعامل مع الأجسام المتفجرة والغربـية

أخبار محلية الامن العام : سقوط شظية بمنطقة خالية من السكان في عمان

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

عربي ودولي ماكرون يدعو إيران إلى "الانخراط بنية حسنة في المفاوضات" لإنهاء الحرب

نموذج مصغر مطبوع ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعلما الولايات المتحدة وإيران

عربي ودولي الولايات المتحدة ترسل لإيران خطة من 15 نقطة لإنهاء الحرب

الفنادق

أخبار محلية %62 متوسط نسبة إشغال فنادق الخمس نجوم خلال عطلة عيد الفطر

علم إيران

عربي ودولي إيران: الولايات المتحدة وإسرائيل هاجمتا محيط محطة بوشهر للطاقة النووية

- تتأثر المملكة اليوم الخميس، بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً وتهطل الأمطار ب

الطقس الأرصاد تكشف آخر تطورات الحالة الجوية بالمملكة الأربعاء والخميس

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش

عربي ودولي غوتيريش يدعو لوقف الاعمال العدائية في السودان



 






