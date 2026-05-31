الأحد 2026-05-31 09:46 ص

إصابة 8 أشخاص إثر حريق داخل شاليه في الشونة الشمالية بإربد

الأحد، 31-05-2026 08:38 ص
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب إربد تعاملت اليوم مع حريق شب داخل أحد الشاليهات المكوّن من طابقين في منطقة الشونة الشمالية.اضافة اعلان


إذ نتج عن الحريق إصابة ثلاثة أشخاص بحروق مختلفة في الجسم وجروح ورضوض، وخمسة أشخاص بحالة من الخوف والهلع، حيث عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه، بينما تولّت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى معاذ بن جبل الحكومي لتلقي العلاج اللازم، وسبب الحريق ناتج عن عصف ومضيء مجهول المصدر أدى إلى انهيار أجزاء من جدران المبنى.


