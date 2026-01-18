إصابة 8 أشخاص بحادث تدهور مركبة في نزول صافوط

وعملت كوادر الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، قبل نقلهم إلى مستشفى الأمير حسين الحكومي، حيث وُصفت حالتهم العامة بالمتوسطة، وفق مصدر أمني لموقع الوكيل الإخباري.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة الشباب تطلق معسكرات الحسين للعمل والبناء الشتوية
-
مديرية الأمن العام تحذر من الاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة
-
محافظ جرش يبحث جاهزية المؤسسات الرسمية للمنخفضات
-
الأردن يرحب باتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين دمشق وقسد
-
وزارة الأوقاف: عدد المستنكفين عن أداء الحج العام الحالي ما يقرب 800 شخص
-
بلدية الهاشمية تستكمل الخرائط الذكية لمسارات المياه
-
محاضرة حول الأمن والسلامة البيولوجية في المختبرات
-
إطلاق دراسة أثر استراتيجية التعليم الدامج في تحسين أداء الطلبة ذوي الإعاقة