إصابة 8 أشخاص بحادث تدهور مركبة في نزول صافوط

الأحد، 18-01-2026 10:55 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   أُصيب ثمانية أشخاص مساء اليوم إثر حادث تدهور مركبة في منطقة نزول صافوط.

وعملت كوادر الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، قبل نقلهم إلى مستشفى الأمير حسين الحكومي، حيث وُصفت حالتهم العامة بالمتوسطة، وفق مصدر أمني لموقع الوكيل الإخباري.

 
 


