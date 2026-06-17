إصابتان إحداهما بالغة إثر حريق صهريج بنزين في الماضونة

09:04 م

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الإطفاء في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت مساء اليوم الاربعاء، مع حريقاً شب في صهريج محمل بمادة البنزين في منطقة الماضونة. اضافة اعلان





وأضاف الناطق الإعلامي أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره للأماكن المجاورة .



وأكد الناطق الإعلامي أن طواقم الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية لإصابتين تعرضتا لحروق مختلفة بالجسم، ووصفت احداهما بالبالغة والأخرى بالمتوسطة، تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تولت الجهات المختصة التحقيق في أسباب اندلاع الحريق.





