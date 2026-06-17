إصابتان إحداهما بالغة إثر حريق صهريج بنزين في الماضونة

وأضاف الناطق الإعلامي أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره للأماكن المجاورة .
وأكد الناطق الإعلامي أن طواقم الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية لإصابتين تعرضتا لحروق مختلفة بالجسم، ووصفت احداهما بالبالغة والأخرى بالمتوسطة، تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تولت الجهات المختصة التحقيق في أسباب اندلاع الحريق.
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