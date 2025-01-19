إصابتان بأعيرة نارية في الأغوار الشمالية

الوكيل الإخباري- - أصيب شخصان بأعيرة نارية اليوم السبت، خلال مشاجرة في بلدة المنشية بلواء الأغوار الشمالية .

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وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن مشاجرة نشبت بين مجموعة من الأشخاص في منطقة المنشية بلواء الأغوار الشمالية، وعلى الفور تواجدت المجموعات الأمنية بالموقع، وجرى فض المشاجرة بالكامل ونتج عنها إصابتين جرى اسعافهما من قبل كوادر الدفاع المدني إلى مستشفى معاذ بن جبل، وجاري العمل على ضبط المتورطين بالمشاجرة .



بدوره ، أوضح مدير مستشفى معاذ بن جبل الحكومي الدكتور أسامة أبو سنينة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا )، أن قسم الإسعاف والطوارئ استقبل شخصين أعمارهما 56 و 29 عاماً، مصابين بأعيرة نارية.