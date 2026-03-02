إصابتان بحادثي تصادم وتدهور على طرق خارجية

وأوضح في التقرير المروري اليومي أن حادث تدهور آخر وقع على طريق عمان التنموي، ما بعد جسر الخشافية باتجاه الزرقاء، نتج عنه إصابة متوسطة تم نقلها إلى أقرب مستشفى، مشيرًا إلى أن كوادر الدوريات الخارجية تعاملت مع الحادثين ورفعت الأثر المروري حفاظًا على انسيابية الحركة.
وأكد على أهمية الالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافة أمان كافية، خاصة على الطرق الخارجية.
