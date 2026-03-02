إصابتان بحادثي تصادم وتدهور على طرق خارجية

09:21 ص

الوكيل الإخباري- قال النقيب أحمد الشطي من الدوريات الخارجية إن حادث تصادم وقع على طريق الحزام الدائري، ما قبل جسر كفريوبا باتجاه إربد، وأسفر عن إصابة متوسطة، جرى إسعافها ونقلها إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج. اضافة اعلان





وأوضح في التقرير المروري اليومي أن حادث تدهور آخر وقع على طريق عمان التنموي، ما بعد جسر الخشافية باتجاه الزرقاء، نتج عنه إصابة متوسطة تم نقلها إلى أقرب مستشفى، مشيرًا إلى أن كوادر الدوريات الخارجية تعاملت مع الحادثين ورفعت الأثر المروري حفاظًا على انسيابية الحركة.



وأكد على أهمية الالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافة أمان كافية، خاصة على الطرق الخارجية.





