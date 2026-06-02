الثلاثاء 2026-06-02 08:29 ص

إصابتان بحادث تصادم على طريق المطار

إصابتان بحادث تصادم على طريق المطار
إصابتان بحادث تصادم على طريق المطار
 
الثلاثاء، 02-06-2026 08:12 ص
الوكيل الإخباري-  أفاد النقيب مهدي الحمود من الدوريات الخارجية بأن كوادر الدوريات تعاملت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مع عدد من الحوادث والملاحظات المرورية على الطرق الخارجية في مختلف مناطق المملكة.اضافة اعلان


وأوضح الحمود  عبر التقرير المروري اليومي أن الفرق المختصة تعاملت مع حادث تصادم وقع على طريق المطار، قبل جامعة الإسراء، وأسفر عن إصابتين، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهما إلى مستشفى التوتنجي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم اتخاذ الإجراءات المرورية اللازمة في موقع الحادث.

وأضاف أن الدوريات الخارجية تعاملت كذلك مع انسكاب زيوت على طريق الشاحنات الخلفي باتجاه الميناء، امتد لمسافة تقدر بنحو 150 متراً، حيث تم طمر الزيوت ومعالجة الموقع حفاظاً على السلامة المرورية ومنع وقوع الحوادث.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

وأشارت إدارة شرطة موسكاتين في بيان إلى أن التحقيقات الأولية في حوادث إطلاق النار "تشير إلى أنها ناجمة عن نزاع عائلي". وعثر رجال شرطة على أربع من الضحايا مقتولين بالرصاص داخل منزل، حين ذهبوا للتحقيق ف

منوعات مسلح يقتل 6 من عائلته بولاية أيوا الأميركية قبل أن ينتحر

أرشيفية.. قوات أميركية في العراق

عربي ودولي عاجل مصرع جنديين أميركي وبريطاني خلال تدريب عسكري في شمال العراق

استُشهد فلسطيني وأصيب آخران، الثلاثاء، جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال على بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية بوصول شهيد وإصابتين إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، إثر استهداف ط

فلسطين شهيد وإصابتان بقصف مسيّرة إسرائيلية على غزة

إصابتان بحادث تصادم على طريق المطار

أخبار محلية إصابتان بحادث تصادم على طريق المطار

بشكل مفاجئ

فن ومشاهير وفاة فنانة مصرية شهيرة بشكل مفاجئ - صورة

البقاء لله

الوفيات وفيات الثلاثاء 2-6-2026

5 فوائد صحية محتملة للقهوة عند تناولها باعتدال

طب وصحة 5 فوائد صحية محتملة للقهوة عند تناولها باعتدال

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية الجيش ينعى العميد المتقاعد أحمد المقابلة



 
 






الأكثر مشاهدة

 