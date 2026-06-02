إصابتان بحادث تصادم على طريق المطار

الوكيل الإخباري- أفاد النقيب مهدي الحمود من الدوريات الخارجية بأن كوادر الدوريات تعاملت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مع عدد من الحوادث والملاحظات المرورية على الطرق الخارجية في مختلف مناطق المملكة.





وأوضح الحمود عبر التقرير المروري اليومي أن الفرق المختصة تعاملت مع حادث تصادم وقع على طريق المطار، قبل جامعة الإسراء، وأسفر عن إصابتين، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهما إلى مستشفى التوتنجي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم اتخاذ الإجراءات المرورية اللازمة في موقع الحادث.



وأضاف أن الدوريات الخارجية تعاملت كذلك مع انسكاب زيوت على طريق الشاحنات الخلفي باتجاه الميناء، امتد لمسافة تقدر بنحو 150 متراً، حيث تم طمر الزيوت ومعالجة الموقع حفاظاً على السلامة المرورية ومنع وقوع الحوادث.





