إصدار أكثر من نصف مليون شهادة رقمية منذ أيار الماضي عبر سند

الوكيل الإخباري- أعلن المدير العام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات، غيث غازي الطيب، الأربعاء، أن خدمة الشهادات الرقمية التي أطلقتها الدائرة مطلع أيار الماضي عبر تطبيق سند شهدت إقبالا ملحوظا من المواطنين داخل المملكة وخارجها، حيث بلغ عدد الشهادات الرقمية الصادرة حتى اليوم 501,533 شهادة للواقعات الحيوية المسجلة مسبقا.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها الطيب، اليوم الأربعاء، إلى مكتبي أحوال وجوازات سحاب والجيزة، للاطلاع على سير العمل ومتابعة واقع تقديم الخدمات للمواطنين.



وأوضح الطيب أن الخدمة تُمكّن المواطنين من إصدار شهادات الواقعات الحيوية المسجلة مسبقا، وتشمل شهادات الولادة، والزواج، والطلاق، والوفاة، والقيد الفردي، والقيد العائلي، حيث تُصدر بصيغة إلكترونية (PDF) وباللغتين العربية والإنجليزية، مبينًا أن هذه الشهادات تتضمن رمز تحقق إلكتروني (QR Code) يتيح للجهات المعنية التحقق من صحتها بشكل مباشر وفوري.



وأكد أن خدمة الشهادات الرقمية تأتي في إطار جهود الدائرة لتنفيذ مستهدفات التحول الرقمي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات داخل المملكة وخارجها، إذ أصبحت الخدمة متاحة على مدار الساعة ومن أي مكان، بما في ذلك أيام الجمع والعطل الرسمية، دون التقيد بأوقات الدوام الرسمي، الأمر الذي يسهم في التخفيف من الضغط على السفارات الأردنية والحد من الازدحام داخل مكاتب الدائرة.



وأشار إلى أن الخدمة لا تستوجب أي رسوم إضافية، وهي معتمدة لدى مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وتشكل خطوة متقدمة ضمن استراتيجية الحكومة الرامية إلى تطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودة الأداء المؤسسي.



وفي ختام الجولة، دعا الطيب إلى تحليل أبرز القضايا والملاحظات الواردة في تقرير "المتسوق الخفي" الخاص بمكتبي سحاب والجيزة، ووضع خطة عمل فورية لمعالجة تلك الملاحظات ضمن إطار زمني محدد، سواء ما تعلق منها بتحسين بيئة العمل أو تطوير الإجراءات الإدارية، مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية إلى مختلف مكاتب الدائرة لمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ خطط المعالجة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.