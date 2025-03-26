إصدار الكشف التنافسي لتعبئة 30% من الشواغر الحكومية الخميس

وسيتم اعتماد الكشف في تعبئة 30% من الشواغر الحكومية للعام الحالي، وفقا لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات والأسس الصادرة عنه.
ويتضمن الكشف طلبات التوظيف المقدمة لدى الهيئة قبل 30 تشرين الثاني من العام 2023 فقط، حيث تم إيقاف استقبال الطلبات بعد هذا التاريخ، تماشيا مع متطلبات تحديث القطاع العام، والتحول التدريجي نحو الإعلان المفتوح في عملية استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام.
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