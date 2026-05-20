الأربعاء 2026-05-20 03:52 م

إصدار تقرير الربع الأول لعام 2026 للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

الأربعاء، 20-05-2026 02:15 م

الوكيل الإخباري- أصدرت وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء، تقرير الربع الأول لعام 2026 الخاص بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026-2029.

ويستعرض التقرير أبرز ما تم إنجازه ضمن محركات النمو الثمانية، والتقدم المتحقق في تنفيذ المشاريع الاقتصادية والقطاعية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.


وبيّن التقرير أن الربع الأول من عام 2026 شكّل مرحلة مهمة في استكمال المتطلبات التنفيذية للبرنامج الذي يتضمن 393 مشروعا، من خلال مواصلة العمل على الإجراءات المؤسسية والتنظيمية، وتهيئة المشاريع ، بالاضافة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، بما يسهم في تسريع وتيرة التنفيذ خلال المراحل المقبلة والتي بدأت تظهر جليا في الربع الثاني.


وأكد التقرير مواصلة الحكومة تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وفق نهج مؤسسي يركز على الإنجاز وقياس الأثر، ويعزز تكامل الجهود الحكومية والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، بما ينعكس على تحسين الخدمات، وتحفيز النمو، وتعزيز تنافسية الأردن إقليمياً ودولياً.

 
 


