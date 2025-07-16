إصدار نظام جديد ينظّم مهنة المعالجة التنفسية في الأردن

وبحسب نص النظام، يحدد الإطار القانوني لتعريف مهنة المعالجة التنفسية باعتبارها تخصصًا يُعنى بتشخيص وعلاج أمراض الجهاز القلبي الرئوي واضطرابات النوم، وما يرتبط بها من تقييم، ورعاية، وتأهيل، ووقاية.
وتالياً التفاصيل :
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