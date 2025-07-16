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إصدار نظام جديد ينظّم مهنة المعالجة التنفسية في الأردن

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 16-07-2025 08:25 م
الوكيل الإخباري-  صدر في الجريدة الرسمية اليوم نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية رقم (44) لسنة 2025، بهدف تنظيم العمل في هذا التخصص الطبي الدقيق، وتعزيز كفاءة تقديم الرعاية الصحية المرتبطة بأمراض الجهاز التنفسي والقلبي واضطرابات النوم في المملكة.اضافة اعلان


وبحسب نص النظام، يحدد الإطار القانوني لتعريف مهنة المعالجة التنفسية باعتبارها تخصصًا يُعنى بتشخيص وعلاج أمراض الجهاز القلبي الرئوي واضطرابات النوم، وما يرتبط بها من تقييم، ورعاية، وتأهيل، ووقاية.

وتالياً التفاصيل :


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