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إصدار 2502 بطاقة تعريفية لذوي الإعاقة بإقليم الشمال منذ بداية العام

أحمد الخصاونة
أحمد الخصاونة
الجمعة، 23-08-2024 05:48 م

الوكيل الإخباري-   بلغ عدد إصدار البطاقات التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة في إقليم الشمال 2502 بطاقة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.

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وأكد مدير مكتب المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إقليم الشمال أحمد الخصاونة، أهمية إصدار البطاقة للأشخاص من ذوي الإعاقة، ولا سيما أنها تقوم مقام التقارير الطبية لاحتوائها على تشخيص طبي يبين نوع الإعاقة، بالإضافة إلى كونها توحد الإجراءات التشخيصية وتطورها، وتسهل الوصول إلى الخدمات المقدمة لهم والحصول عليها.


وأضاف الخصاونة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن البطاقة تبين نوع الإعاقة ودرجتها وطبيعتها وذلك بناء على تقييم وتشخيص من قبل لجان طبية متعددة التخصصات تم تشكيلها من أطباء من وزارة الصحة والقطاع الخاص لهذه الغاية.

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