إصدار 2502 بطاقة تعريفية لذوي الإعاقة بإقليم الشمال منذ بداية العام

الوكيل الإخباري- بلغ عدد إصدار البطاقات التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة في إقليم الشمال 2502 بطاقة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.

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وأكد مدير مكتب المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إقليم الشمال أحمد الخصاونة، أهمية إصدار البطاقة للأشخاص من ذوي الإعاقة، ولا سيما أنها تقوم مقام التقارير الطبية لاحتوائها على تشخيص طبي يبين نوع الإعاقة، بالإضافة إلى كونها توحد الإجراءات التشخيصية وتطورها، وتسهل الوصول إلى الخدمات المقدمة لهم والحصول عليها.