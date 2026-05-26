إضاءة الخزنة في البترا باللون الأحمر احتفاءً بعيد الاستقلال الثمانين

الوكيل الإخباري- أضاءت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي واجهة الخزنة في مدينة البترا الأثرية، باللون الأحمر احتفاءً بعيد الاستقلال الثمانين للمملكة الأردنية الهاشمية.

اضافة اعلان