إضاءة الخزنة في البترا باللون الأحمر احتفاءً بعيد الاستقلال الثمانين

الثلاثاء، 26-05-2026 07:54 م

الوكيل الإخباري-   أضاءت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي واجهة الخزنة في مدينة البترا الأثرية، باللون الأحمر احتفاءً بعيد الاستقلال الثمانين للمملكة الأردنية الهاشمية.

وتزيّنت الخزنة، إحدى أبرز المعالم الأثرية العالمية، بإضاءة خاصة حملت شعار "80 عاماً من الاستقلال"، فيما أُشعلت الشموع أمامها في لوحةٍ احتفالية عكست رمزية المناسبة ومكانة البترا كواجهة حضارية وتاريخية للأردن.

 
 


