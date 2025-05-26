الإثنين 2025-05-26 01:29 م
 

إضاءة خزنة البترا بألوان العلم الأردني احتفاء بعيد الاستقلال الـ 79

إضاءة الخزنة
إضاءة خزنة البترا بألوان العلم الأردني
 
الإثنين، 26-05-2025 10:21 ص

الوكيل الإخباري-    أضاءت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي واجهة معلم الخزنة في مدينة البترا الأثرية بألوان العلم الأردني، وذلك احتفاء بعيد الاستقلال الـ 79 للمملكة الأردنية الهاشمية.

اضافة اعلان


وتأتي هذه المبادرة تعبيرا عن الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية الغالية، وتجسيدا للروح الوطنية والانتماء للأرض والقيادة الهاشمية، حيث أضيئت الخزنة في أجواء احتفالية مميزة ، عكست رمزية المناسبة وأهمية المكان.


وأكد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور فارس البريزات، أن هذه الفعالية تعبر عن مدى ارتباط أهل البترا وقطاع السياحة في الإقليم بالقيم الوطنية الراسخة، ومكانة الاستقلال في وجدان الأردنيين، مشيرا إلى أن البترا كأحد أبرز المعالم الأثرية والسياحية في الأردن والعالم تحتفل بهذه المناسبة لتشارك الأردنيين فرحتهم وتبرز للعالم صورة الأردن الموحد والمعتز بتاريخه ومستقبله.


وتواصل السلطة في الوقت الذي عملت فيه على تزيين المباني والشوارع بالعلم الأردني؛ تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة الوطنية خلال الأيام المقبلة، لأهمية هذه المناسبة بالتعاون مع المجتمعات المحلية بما يعزز من روح الانتماء والولاء، ويبرز مكانة البترا كرمز حضاري وتاريخي وطني.

 
gnews

أحدث الأخبار

وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني

أخبار محلية مؤتمر حكومي في الطفيلة لإعلان قرارات مجلس الوزراء

جانب من آثار العواصف الرعدية العنيفة

عربي ودولي باكستان: الأمطار الموسمية والعواصف تودي بحياة 18 شخصًا

ن

أخبار محلية الأمير الحسن يختتم زيارة عمل إلى فرنسا

إمام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري

فلسطين خطيب الأقصى: اليمين المتطرف يهيمن على حكومة الاحتلال وينقض على المقدسات

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية الأمانة تنظم مهرجان الاستقلال الثقافي الوطني الأول احتفالًا بعيد الاستقلال 79

عيد الأضحى

عربي ودولي السعودية تدعو لتحري هلال عيد الأضحى

H

أخبار الشركات "ثريا" يفوز بجائزة عالمية عن فيديو إطلاق الكتاب ويدخل قائمة أفضل 4 كتب طبخ في العالم



 
 





الأكثر مشاهدة