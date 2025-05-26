إضاءة خزنة البترا بألوان العلم الأردني احتفاء بعيد الاستقلال الـ 79

الوكيل الإخباري- أضاءت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي واجهة معلم الخزنة في مدينة البترا الأثرية بألوان العلم الأردني، وذلك احتفاء بعيد الاستقلال الـ 79 للمملكة الأردنية الهاشمية.

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وتأتي هذه المبادرة تعبيرا عن الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية الغالية، وتجسيدا للروح الوطنية والانتماء للأرض والقيادة الهاشمية، حيث أضيئت الخزنة في أجواء احتفالية مميزة ، عكست رمزية المناسبة وأهمية المكان.



وأكد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور فارس البريزات، أن هذه الفعالية تعبر عن مدى ارتباط أهل البترا وقطاع السياحة في الإقليم بالقيم الوطنية الراسخة، ومكانة الاستقلال في وجدان الأردنيين، مشيرا إلى أن البترا كأحد أبرز المعالم الأثرية والسياحية في الأردن والعالم تحتفل بهذه المناسبة لتشارك الأردنيين فرحتهم وتبرز للعالم صورة الأردن الموحد والمعتز بتاريخه ومستقبله.