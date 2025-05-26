إضاءة خزنة البترا بألوان العلم الأردني احتفاء بعيد الاستقلال الـ 79

وتأتي هذه المبادرة تعبيرا عن الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية الغالية، وتجسيدا للروح الوطنية والانتماء للأرض والقيادة الهاشمية، حيث أضيئت الخزنة في أجواء احتفالية مميزة ، عكست رمزية المناسبة وأهمية المكان.
وأكد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور فارس البريزات، أن هذه الفعالية تعبر عن مدى ارتباط أهل البترا وقطاع السياحة في الإقليم بالقيم الوطنية الراسخة، ومكانة الاستقلال في وجدان الأردنيين، مشيرا إلى أن البترا كأحد أبرز المعالم الأثرية والسياحية في الأردن والعالم تحتفل بهذه المناسبة لتشارك الأردنيين فرحتهم وتبرز للعالم صورة الأردن الموحد والمعتز بتاريخه ومستقبله.
وتواصل السلطة في الوقت الذي عملت فيه على تزيين المباني والشوارع بالعلم الأردني؛ تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة الوطنية خلال الأيام المقبلة، لأهمية هذه المناسبة بالتعاون مع المجتمعات المحلية بما يعزز من روح الانتماء والولاء، ويبرز مكانة البترا كرمز حضاري وتاريخي وطني.
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