إضاءة "خزنة البترا" بالأزرق تكريما لرجال الشرطة حول العالم

الوكيل الإخباري- أضاءت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، معلم الخزنة في مدينة البترا باللون الأزرق، تضامنا مع الحملة الدولية التي يقودها الإنتربول لتكريم ضباط الشرطة الذين فقدوا حياتهم أثناء أداء واجبهم.

وجاءت هذه الخطوة تزامنا مع اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضباط الشرطة الذين فقدوا حياتهم أثناء أداء واجبهم، والذي يصادف السابع من آذار من كل عام.