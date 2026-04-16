الخميس 2026-04-16 02:17 م

إضاءة مواقع أثرية بألوان العلم الأردني احتفالاً بيوم العلم

الخميس، 16-04-2026 01:31 م
الوكيل الإخباري- أضاءت وزارة السياحة والآثار، ودائرة الآثار العامة، عدداً من المواقع الأثرية بألوان العلم الأردني، احتفالاً بمناسبة يوم العلم، في خطوة تعكس الفخر بالهوية الوطنية وتبرز أهمية الإرث الحضاري وتعزز السياحة الثقافية.اضافة اعلان


وتأتي هذه المبادرة تأكيداً على المكانة الرمزية للعلم الأردني، كما تسهم في تسليط الضوء على غنى وتنوع المواقع الأثرية في المملكة، وتعزيز ارتباط المواطن والزائر بها، بما يعكس صورة الأردن الحضارية.
 
 


gnews

f

