الثلاثاء 2026-04-14 10:42 م

إضاءة موقع أم الجمال الأثري بألوان العلم الأردني احتفاءً بيوم العلم

إضاءة موقع أم الجمال الأثري بألوان العلم الأردني احتفاءً بيوم العلم
إضاءة موقع أم الجمال الأثري بألوان العلم الأردني احتفاءً بيوم العلم
 
الثلاثاء، 14-04-2026 10:22 م
الوكيل الإخباري-   تزامناً مع احتفال المملكة بيوم العلم، أضاءت بلدية أم الجمال موقع أم الجمال الأثري وبوابة أم الجمال بألوان العلم الأردني.اضافة اعلان


وقالت البلدية، في بيان الثلاثاء، إن كوادرها باشرت بتركيب الأعلام على السواري وجوانب الطرق والساحات العامة، إضافة إلى مباني ومرافق البلدية، وذلك انسجاما مع الحملة الوطنية "علمنا عال".

وأكد رئيس لجنة بلدية أم الجمال، محمد أبو عليم، أن العلم الأردني يمثل قصة فخر واعتزاز، وعنوانا لسيادة الدولة وكرامة المواطن، مشيرا إلى أن هذه الراية ستبقى دائما خفاقة بفضل حكمة القيادة الهاشمية وتلاحم الشعب الأردني.
 
 


إضاءة موقع أم الجمال الأثري بألوان العلم الأردني احتفاءً بيوم العلم

أخبار محلية إضاءة موقع أم الجمال الأثري بألوان العلم الأردني احتفاءً بيوم العلم

