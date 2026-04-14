إضاءة موقع أم الجمال الأثري بألوان العلم الأردني احتفاءً بيوم العلم

الوكيل الإخباري- تزامناً مع احتفال المملكة بيوم العلم، أضاءت بلدية أم الجمال موقع أم الجمال الأثري وبوابة أم الجمال بألوان العلم الأردني.





وقالت البلدية، في بيان الثلاثاء، إن كوادرها باشرت بتركيب الأعلام على السواري وجوانب الطرق والساحات العامة، إضافة إلى مباني ومرافق البلدية، وذلك انسجاما مع الحملة الوطنية "علمنا عال".



وأكد رئيس لجنة بلدية أم الجمال، محمد أبو عليم، أن العلم الأردني يمثل قصة فخر واعتزاز، وعنوانا لسيادة الدولة وكرامة المواطن، مشيرا إلى أن هذه الراية ستبقى دائما خفاقة بفضل حكمة القيادة الهاشمية وتلاحم الشعب الأردني.





