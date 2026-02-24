إضافة خدمة طلب تحديث البيانات ضمن التحديث الجديد لتطبيق "سند"

وأوضحت الوزارة، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على منصة "فيسبوك"، أن الخدمة تتيح للمستخدمين تقديم طلب تصحيح المعلومات الناقصة أو غير الدقيقة ضمن مستنداتهم مباشرة من داخل التطبيق، ليتم إرسال الطلب إلى الجهة المعنية والعمل على تحديث البيانات وفق الإجراءات المعتمدة.
وشهد التطبيق في بداية إطلاق نسخته المحدثة دخولا متزامنا لأعداد كبيرة من المستخدمين في وقت واحد.
ومع نهاية عام 2025، أعلنت الوزارة عن رقمنة 80% من الخدمات الحكومية، ما يعادل 1920 خدمة، فيما تم تفعيل أكثر من مليوني هوية رقمية عبر تطبيق سند الحكومي.
وكانت الحكومة أطلقت تطبيق "سند" في شباط 2020 ضمن الحزمة التنفيذية 5 من البرنامج الاقتصادي الحكومي، لدعم "الخدمات الإلكترونية، وتحسين بيئة الأعمال"، وجرى بعد ذلك إجراء تحديثات عدة على التطبيق لتجاوز مشاكل واجهها في بداية عمله.
-
أخبار متعلقة
-
أول تصريح لوزير العمل بعد تعديل مسودة قانون الضمان
-
خلال عام .. 635 طفلا و 1598 مرافقاً لهم نقلهم الأردن من غزَّة في رحلة علاج يقودها الجيش العربي
-
"أوقاف إربد" و"الكورة" تعقدان أولى المجالس العلمية الهاشمية
-
صندوق الزكاة ينظم يوما خيريا وطبيا بالرويشد
-
حسان يطمئن الأردنيين حول تعديلات الضمان الاجتماعي
-
رئيس الوزراء يكشف أبرز التعديلات على معدل الضمان الاجتماعي
-
الملك: الأردن لن يسمح بخرق أجوائه ولن يكون ساحة حرب
-
وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا