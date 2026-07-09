إضراب لدى الجانب الإسرائيلي يعرقل عبور المسافرين عبر جسر الملك حسين بنسبة 50%

وأضاف أبو دلو، أن الإضراب بدأ عند الساعة العاشرة صباحًا واستمر حتى الساعة الواحدة ظهرًا، مما أثر بشكل كبير على حركة تدفق المسافرين. حيث تمكنت قبل بدء الإضراب (12) حافلة من العبور باتجاه الأراضي الفلسطينية، بينما عبرت (13) حافلة فقط بعد انتهاء الإضراب.
كما أشار أبو دلو، أنه نتج عن هذا الإضراب، عدم قدرة عدد كبير من المسافرين الفلسطينيين من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية، وعودتهم من الجسر، مما سيوثر على حركة السفر خلال الأيام القادمة.
-
أخبار متعلقة
-
"الزراعة" تطلق مشروع الوظائف الخضراء لتعزيز التحريج وتوفير فرص العمل
-
اختتام المحادثات الأردنية - الألمانية للتعاون التنموي
-
وزير الأوقاف يطلع على مشاريع توسعة مستشفى المقاصد والخدمات المقدمة للمرضى
-
ندوة حوارية حول دور العقبة بالسردية الأردنية
-
حكمان أردنيان يجتازان اختبارات أكاديمية الحكام الآسيوية
-
عملية جراحية نوعية لعلاج الصرع في مستشفى الملك المؤسس
-
اجتماع في البترا لتعزيز الربط السياحي والجوي
-
الفرجات: الأجواء الأردنية مفتوحة تماماً أمام حركة الطيران