إطلاق أعمال اللجنة التوجيهية الأردنية الألمانية لتعزيز فرص تشغيل الشباب

الوكيل الإخباري- عقدت اللجنة التوجيهية للتعاون الأردني الألماني في مجال حركة العمالة اجتماعها الأول اليوم الخميس برئاسة وزير العمل الدكتور خالد البكار.





وبحث الاجتماع بحضور السفير الألماني في الأردن الدكتور بيرترام فون مولتكه وأمين عام الوزارة الدكتور عبد الحليم دوجان وأمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي وأمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة ومدير عام مؤسسة التدريب المهني رأفت الصوافين ومدير التعاون الدولي الألماني "GIZ" الدكتور لورينز بيترسن وأعضاء اللجنة من الجانبين الأردني والألماني عدداً من المواضيع ومنها ملف تأهيل الشباب الأردني بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الألماني.



كما ناقشت اللجنة تشكيل لجنة فنية خاصة بكل مشروع ضمن إطار الشراكة الأردنية الألمانية لتقديم تقارير دورية حول المشاريع.



وقال البكار إن هذه الشراكة جاءت نتيجة عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين وفي إطار أولويات الحكومة في توفير فرص تشغيل نوعية للأردنيين وتطوير منظومة التعليم المهني والتقني بما يواكب متطلبات أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.



وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تقدماً ملحوظاً في مسار الشراكة بين الجانبين تتمثل في تشغيل المركز الأردني الألماني لحركة العمالة وإطلاق منظومة متكاملة من خدمات الإرشاد والتأهيل، إضافة إلى تحقيق نتائج فعلية في تشبيك الشباب الأردني بفرص تدريب وتشغيل في ألمانيا.



وأكد الوزير حرص الجانبين على تجاوز التحديات والتركيز في الفترة المقبلة على ترسيخ هذا النموذج والانتقال من مرحلة الإنجاز إلى مرحلة الاستدامة.



وشدد على أن الهدف النهائي ترسيخ المنفعة المشتركة بين الجانبين من خلال تحقيق نتائج واضحة ومباشرة تشمل توفير فرص تشغيل نوعية للأردنيين وتأهيلهم بمهارات متقدمة تلبي احتياجات سوق العمل الألماني.



بدوره قال السفير الألماني في الأردن الدكتور بيرترام فون مولتكه: "إن هذه الشراكة الأردنية الألمانية المثمرة تأتي ارتكازاً على الصداقة الطويلة بين البلدين".



وأكد أن هذه الشراكة تحقق مصلحة مشتركة للبلدين الصديقين، والتي تمكن الأردن من توفير فرص عمل للأيدي الأردنية الماهرة والمؤهلة والمدربة، وفي ذات الوقت تلبي هذه الشراكة احتياجات سوق العمل الألماني والصناعات الألمانية من هذه العمالة الماهرة الأردنية.



وشدد السفير على أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين لتخطي أي تحديات قد تعيق تحقيق الأهداف المتفق على تحقيقها من خلال هذه الشراكة.



وكان مجلس الوزراء شكل اللجنة التوجيهية للتعاون الأردني الألماني برئاسة وزير العمل وعضوية مجموعة من الأعضاء عن الجانب الأردني: أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أمين عام وزارة العمل، أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مدير عام مؤسسة التدريب المهني، مدير مديرية الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ممثل واحد عن كل من الجامعة الأردنية وجامعة الحسين التقنية والجامعة الألمانية الأردنية.



أما أعضاء اللجنة التوجيهية من الجانب الألماني فهم السفير الألماني لدى المملكة، ومدير التعاون الدولي الألماني "GIZ" في عمان، ومدير المعهد الألماني "غوته" في عمان.





