إطلاق أنشطة تطوعية لتعزيز الوعي البيئي

وتنطلق هذه السلسلة بيوم بيئي تطوعي يُنفذ في متنزه الاستقلال بمنطقة بدر الجديدة، بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، وبمشاركة متطوعي الهيئة وعدد من الشباب الناشطين في العمل المجتمعي.
وأكد مدير هيئة شباب كلنا الأردن، عبدالرحيم الزواهرة، أن هذه الفعالية تأتي ضمن خطة الهيئة المستمرة في دعم المبادرات الشبابية التي تخدم المجتمعات المحلية وتُعلي من قيمة التكافل والمسؤولية المجتمعية وتزيد من التوعية بأهمية النظافة في المواقع السياحية ومناطق المتنزهات والغابات في المملكة.
وتنفذ هذه الفعالية دعماً للجهود الوطنية التي تبذل للمحافظة على البيئة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، حيث تتزامن المبادرة مع زيادة الإقبال على المساحات الخضراء والسياحة خلال فترة الربيع، حيث يتضمن النشاط حملة شاملة لنظافة مرافق المنتزه بالإضافة إلى أعمال الصيانة والدهان، بما يسهم في تحسين المظهر الجمالي للمنطقة ورفع مستوى الوعي البيئي بضرورة الحفاظ على الطبيعة واستدامتها.
وتأتي الشراكة مع أمانة عمان الكبرى بهدف الحرص على دعم المرافق العامة وتأهيلها لتكون مكاناً آمناً وصحياً للأهالي، إضافة إلى تفعيل دور الشباب كشريك أساسي في التنمية المستدامة، وتأكيداً على الدور الكبير الذي يلعبه المتطوعون في ترك بصمة إيجابية ملموسة تنعكس على جودة حياة سكان المنطقة وزوارها.
-
