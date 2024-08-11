إطلاق أول مسرع للابتكار في مجال المياه في الأردن

الوكيل الإخباري- أطلق مشروع المحافظة على المياه الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (WEC) وشركة إمباكت مينا، اليوم الأحد، مشروع ابتكار المياه (إتش تو جو) وهو أول مسرع للابتكار في مجال المياه في الأردن.



وقال اختصاصي خدمات تطوير الأعمال من مشروع المحافظة على المياه المهندس خالد نصار، إن المشروع هو مبادرة رائدة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع تقنيات الحفاظ على المياه في الأردن، وسيساعد الشركات الناشئة في مجال المياه على تطوير وتسويق التقنيات التي تحقق وفورات كبيرة في المياه في مختلف القطاعات الأردنية، وتعزيز جاهزية الاستثمار والتمويل للشركات المشاركة، وخلق فرص العمل، ولاسيما للشباب والنساء.



وأضاف أن المشروع سيعمل على تعزيز الابتكار وريادة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الناشئة في الأردن في تطوير أحدث التقنيات والممارسات الموفرة للمياه، وسيعالج البرنامج القضايا الحرجة المتعلقة بندرة المياه في الأردن من خلال تمكين رواد الأعمال وتطوير الحلول المستدامة في القطاعات المختلفة.



وبين أن مسرع الابتكار سيوفر الاستشارات والتدريب وفرص التواصل للمصنعين المحليين، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الأردنية على توسيع نطاق ابتكاراتها وزيادة مبيعاتهم، ودعم المصنعين المحليين وتدريبهم على الجاهزية للاستثمار.



من جهته، قال مدير مشروع المحافظة على المياه فرانك أوبراين، إن إطلاق مسرع ابتكار المياه يمثل نقلة نوعية في جهود رفع كفاءة استخدام المياه في الأردن وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة الأردنية بالأدوات والموارد التي يحتاجونها لإيجاد حلول مؤثرة تعالج تحديات المياه الملحة، ونأمل لرؤية الأفكار المبتكرة التي ستنبثق عن هذا البرنامج وقدرتها على إحداث فرق حقيقي، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يجسد التزامنا بمواجهة تحديات المياه في الأردن من خلال حلول تشاركية ومبتكرة.



بدوره، بين الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة إمباكت مينا فرحان الكلالدة أن المشروع يعد فرصة فريدة للمساهمة في جهود استدامة المياه في الأردن، مشيراً إلى تقديم الدعم والخبرة اللازمين لضمان قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة على تطوير ونشر حلولها المبتكرة بشكل فعال، ونتطلع إلى رؤية أثر هذه الابتكارات على الحفاظ على المياه لهذا الجيل والأجيال القادمة.



وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ المبادرة على ثلاث مراحل، أولا ستخضع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الناشئة المختارة الى عملية تقييم شامل للاحتياجات من أجل تخصيص الدعم وبناء القدرات، بعد ذلك ستوفر مرحلة المساعدة الفنية من استشارات مخصصة للتدريب وإرشادات بناءً على التقييم الأولي، ثم سيتوج البرنامج بفعاليات التواصل والترويج، ما يمنح المشاركين الفرصة لعرض ابتكاراتهم للمستثمرين والشركاء المحتملين.