إطلاق أيام ريادة الأعمال لتعزيز الابتكار المحلي في المفرق

الوكيل الإخباري- رعى وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الثلاثاء، حفل إطلاق أول أيام ريادة الأعمال في محافظة المفرق، الذي نظمته جامعة آل البيت بالشراكة مع شبكة ريادة الأعمال في الشمال، بهدف دعم الابتكار المحلي وتحفيز النمو الاقتصادي.

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وتأتي الفعالية ضمن مشروع "الريادة من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل"، الممول بالشراكة بين وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية والاتحاد الأوروبي، وتنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.



وأكد رئيس جامعة آل البيت، الدكتور أسامة نصير، أن هذه الفعالية تمثل خطوة مهمة في ترسيخ ثقافة الريادة والإبداع، وتوفير بيئة حاضنة للمشاريع الريادية في المحافظة، مشددًا على التزام الجامعة بتأهيل الخريجين من خلال فرص تدريبية تزوّدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل.



وأضاف أن الجامعة تعد منصة فاعلة لعرض قصص النجاح في المفرق، وتسهم في تحفيز الطاقات الشبابية وتحويلها إلى مشاريع وأفكار مبتكرة ترفد الاقتصاد الوطني.



من جهته، أوضح محافظ المفرق، فراس أبو الغنم، أن المبادرة تنسجم مع التوجيهات الملكية لدعم الشباب والابتكار والمشاريع الريادية على المستوى الوطني، لافتًا إلى أنها ثمرة تعاون وتكامل بين المحافظة والجامعة لبناء بيئة ريادية شاملة ومحفّزة للإبداع.



بدوره، قال نائب السفير الألماني لدى الأردن، غيدو كيمرلينغ، إن محافظة المفرق تتمتع ببيئة واعدة لريادة الأعمال، لما تزخر به من طاقات شبابية ومؤسسات ناشئة، مشيدًا بدور مركز التميز للإبداع والابتكار في جامعة آل البيت في دعم الشباب وتوفير فرص ومشاريع مبتكرة لهم.