إطلاق أيام ريادة الأعمال لتعزيز الابتكار المحلي في المفرق

وتأتي الفعالية ضمن مشروع "الريادة من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل"، الممول بالشراكة بين وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية والاتحاد الأوروبي، وتنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وأكد رئيس جامعة آل البيت، الدكتور أسامة نصير، أن هذه الفعالية تمثل خطوة مهمة في ترسيخ ثقافة الريادة والإبداع، وتوفير بيئة حاضنة للمشاريع الريادية في المحافظة، مشددًا على التزام الجامعة بتأهيل الخريجين من خلال فرص تدريبية تزوّدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل.
وأضاف أن الجامعة تعد منصة فاعلة لعرض قصص النجاح في المفرق، وتسهم في تحفيز الطاقات الشبابية وتحويلها إلى مشاريع وأفكار مبتكرة ترفد الاقتصاد الوطني.
من جهته، أوضح محافظ المفرق، فراس أبو الغنم، أن المبادرة تنسجم مع التوجيهات الملكية لدعم الشباب والابتكار والمشاريع الريادية على المستوى الوطني، لافتًا إلى أنها ثمرة تعاون وتكامل بين المحافظة والجامعة لبناء بيئة ريادية شاملة ومحفّزة للإبداع.
بدوره، قال نائب السفير الألماني لدى الأردن، غيدو كيمرلينغ، إن محافظة المفرق تتمتع ببيئة واعدة لريادة الأعمال، لما تزخر به من طاقات شبابية ومؤسسات ناشئة، مشيدًا بدور مركز التميز للإبداع والابتكار في جامعة آل البيت في دعم الشباب وتوفير فرص ومشاريع مبتكرة لهم.
من جانبه، أشار ممثل شبكة ريادة الأعمال في الشمال، عاصم شديفات، إلى أن هذه الفعالية تشكل انطلاقة جديدة للتعاون بين رواد الأعمال والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والجهات المانحة، بهدف توفير بيئة أعمال نشطة ومحفزة في المحافظة.
-
أخبار متعلقة
-
5428 شكوى عمالية عبر منصة "حماية"
-
أنشطة وفعاليات بمراكز شبابية وتطوعية
-
الأمن يكشف تفاصيل الحريق على طريق المطار
-
وزير الشباب: نادي الحسين إربد نموذج في العمل المؤسسي والتنافسية العالية
-
اطلاق برنامج "جيل مستعد " لتحويل التعليم التقني
-
"يا ليت".. رواية توثّق النكبة بعيون طفلة وتجدد الذاكرة الفلسطينية
-
جناح الجامعات الأردنية يلفت الأنظار في القاهرة .. آلاف الزوار في المنتدى الدولي للجامعات
-
تخريج المشاركين في أكاديمية النزاهة 2025