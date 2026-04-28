إطلاق الأسبوع الوطني العشرين للسلامة والصحة المهنية في الأردن

الوكيل الإخباري- أطلق وزير العمل الدكتور خالد البكار، اليوم الثلاثاء، فعاليات الأسبوع الوطني العشرين للسلامة والصحة المهنية، الذي تمتد أعماله خلال الفترة من (2026/4/28 إلى 2026/5/4) تحت شعار "السلامة طريقنا إلى عمل آمن". اضافة اعلان





وقال البكار، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور عبد الحليم دوجان، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن ونائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، ومنسقة مشاريع التعليم والتدريب المهني والتقني في التعاون الدولي الألماني GIZ جانيت بورميستر، ومشاركة غرفة تجارة الأردن: "إن هذه المناسبة تحمل دلالات وطنية وإنسانية مهمة، خاصة أنها تسبق الاحتفال بعيد العمال، وهما مناسبتان تجسدان تقديرنا العميق لعمالنا في مختلف مواقع العمل والإنتاج، وإيماننا الراسخ بأهمية توفير بيئة عمل آمنة وصحية تضمن كرامة العامل وسلامته، لأن عمال الأردن يشكلون الركيزة الأساسية لمسيرة البناء والتنمية".



وأكد أن تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية يشكل أحد المحاور الأساسية الداعمة لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي في المملكة، والتي تركز على تطوير سوق عمل تنافسي ومستدام، وتحسين بيئة الأعمال، وتمكين الموارد البشرية بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحقيق النمو الاقتصادي.



وبيّن الوزير أن وزارة العمل لديها قناعة راسخة بأن السلامة والصحة المهنية ليست مجرد إجراءات أو التزامات تشريعية، بل هي ثقافة متكاملة ومسؤولية مشتركة بين جميع أطراف الإنتاج في سوق العمل، تبدأ بالوعي وتنتهي ببيئة عمل آمنة تعزز الإنتاجية وتحافظ على رأس المال البشري الذي يمثل الثروة الحقيقية لأي مجتمع.



وأضاف أن الوزارة حريصة على التوعية والرقابة في آن واحد، مشدداً على أن تحقيق بيئة عمل آمنة يتطلب شراكة حقيقية وتكاملاً في الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لأن الاستثمار في السلامة والصحة المهنية هو استثمار في الإنسان وفي الإنتاج معاً، فكل بيئة عمل آمنة هي خطوة نحو اقتصاد أكثر استدامة وإنتاجية.



وأشار إلى أن هذه الفعاليات تسهم في ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية وتعزيز الوعي بأهميتها، بما يدعم بناء بيئات عمل آمنة وصحية تحقق الأمان للعامل والإنتاج للمؤسسة والتنمية للوطن.



من جانبه أكد نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان، أن شراكتهم الكاملة مع وزارة العمل وكافة المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها مؤسسة الضمان الاجتماعي لترسيخ ثقافة الوقاية داخل المنشآت الصناعية، مثمناً دور الوزارة وإجراءاتها في مجال السلامة والصحة المهنية التي أسهمت في انخفاض إصابات العمل.



وقال الجيطان: "إن المنشأة التي تؤمن السلامة لعمالها هي منشأة تبني مستقبلها بنفسها، والعامل المطمئن على حياته في منشأته يقدم لها الغالي والنفيس، لهذا فإن الاستثمار في السلامة والصحة المهنية هو استثمار في الثقة والولاء والإبداع".



وشدد على أن السلامة والصحة المهنية ليست ترفاً ولا رفاهية، بل هي حق أساسي من حقوق العمال وواجب أخلاقي وقانوني على المنشأة، مؤكداً أن غرفة صناعة الأردن ستبقى داعمة لأي جهد يُبذل هدفه حماية العامل.



من جهته قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة: "تكمن أهمية الصحة والسلامة المهنية في الالتزام بتوفير بيئات عمل أكثر أماناً وصحة ومرونة للقوى العاملة، حيث إن الصحة والسلامة المهنية تتجاوز مجرد الالتزام بالتعليمات إلى كونها ركيزة أساسية لتحقيق التميز وضمان رفاهية الموظفين وتعزيز استدامة المؤسسات".



وأضاف أن مثل هذه الفعاليات تعد فرصة لتبادل الرؤى وغرس ثقافة البيئة الآمنة التي تجعل من صحة وسلامة الموظفين أولوية قصوى، وأن مفهوم السلامة المهنية يقوم على التعاون والتعلم والرعاية الاستباقية.



وأكد الفناطسة أن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن يسعى دوماً للتركيز على الدور الحيوي الذي تلعبه الإدارات العليا في مواقع العمل في تعزيز مفهوم الصحة والسلامة المهنية، وكيفية إنشاء نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية بشكل منظم وفعال، إلى جانب تأثير ثقافة السلامة المؤسسية القوية على صحة وسلامة العاملين.



من جانبها قالت منسقة مشاريع التعليم والتدريب المهني والتقني في التعاون الدولي الألماني GIZ جانيت بورميستر: "نعمل في التعاون الدولي الألماني GIZ على تعزيز القدرات الوطنية لضمان أن تكون السلامة والصحة المهنية راسخة ومستدامة على المدى الطويل، وذلك من خلال المواءمة بين الخبرات الدولية والأولويات الوطنية الأردنية، حيث نسعى إلى دعم حلول عملية تسهم في تحسين بيئات العمل وتعزيز قدرة سوق العمل على الصمود والتكيّف".



وأعلنت وزارة العمل في ختام الحفل عن إصدار الطابع البريدي الخاص بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، كما شارك الحضور بالتفاعل مع الجدارية التفاعلية الخاصة بالأسبوع الوطني للسلامة والصحة المهنية.



وشارك في حفل إطلاق فعاليات الأسبوع الوطني العشرين للسلامة والصحة المهنية مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور جاد الله الخلايلة، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني رأفت الصوافين، وأمين عام وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم المهني والتقني الدكتور محمد غيث، وعدد من رؤساء النقابات العمالية.





