إطلاق الأغنية الرسمية للمنتخب الوطني في كأس العالم 2026 - فيديو

الوكيل الإخباري- أطلق الاتحاد الأردني لكرة القدم الأغنية الرسمية للمنتخب الوطني ، والتي حملت اسم (النشامى)، تزامنا مع الاستعدادات للمشاركة التاريخية في كأس العالم 2026، في خطوة تُجسّد مشروعا وطنيا متكاملا يهدف إلى تعزيز حضور الأردن على الساحة العالمية.



وقُدمت الأغنية بالشراكة بين الاتحاد الأردني لكرة القدم وهيئة تنشيط السياحة الأردنية والبنك العربي وشركة زين الأردن.



وأوضح الاتحاد أن الأغنية تأتي امتدادا لنهج وطني متصاعد في توظيف الرياضة والثقافة والفن لإبراز هوية الأردن، حيث تم إنتاج الأغنية لتكون رسالة فخر وانتماء تعبّر عن روح النشامى وطموحاتهم في الوصول إلى العالمية، وتعكس صورة الأردن الحديثة بوصفه بلدا قادرا على صناعة الإنجاز وإلهام العالم.

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وجاءت الأغنية باللغتين العربية والإنجليزية، لتواكب الحضور العالمي للأردن في كأس العالم من خلال عمل فني يعبر عن هوية الأردن وثقافته وطموح شبابه، وإبراز قيم الإصرار والتحدي والوحدة، بما يواكب الزخم العالمي المحيط بكأس العالم 2026 ومشاريعه الثقافية والموسيقية، حيث سيتم إطلاق الفيديو الرسمي للأغنية خلال الأيام المقبلة.