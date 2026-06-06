إطلاق الأغنية الرسمية للمنتخب الوطني في كأس العالم 2026 - فيديو

وقُدمت الأغنية بالشراكة بين الاتحاد الأردني لكرة القدم وهيئة تنشيط السياحة الأردنية والبنك العربي وشركة زين الأردن.
وأوضح الاتحاد أن الأغنية تأتي امتدادا لنهج وطني متصاعد في توظيف الرياضة والثقافة والفن لإبراز هوية الأردن، حيث تم إنتاج الأغنية لتكون رسالة فخر وانتماء تعبّر عن روح النشامى وطموحاتهم في الوصول إلى العالمية، وتعكس صورة الأردن الحديثة بوصفه بلدا قادرا على صناعة الإنجاز وإلهام العالم.
وجاءت الأغنية باللغتين العربية والإنجليزية، لتواكب الحضور العالمي للأردن في كأس العالم من خلال عمل فني يعبر عن هوية الأردن وثقافته وطموح شبابه، وإبراز قيم الإصرار والتحدي والوحدة، بما يواكب الزخم العالمي المحيط بكأس العالم 2026 ومشاريعه الثقافية والموسيقية، حيث سيتم إطلاق الفيديو الرسمي للأغنية خلال الأيام المقبلة.
وشارك في أداء الأغنية الفنانان الأردنيان حسين السلمان ويارا مصطفى، فيما حملت توقيع المؤلف والموزع والملحن الفنان العالمي نادر خياط "ريد وان" (RedOne)، أحد أبرز الأسماء في الموسيقى العالمية والذي حقق شهرة عالمية واسعة من خلال تأليفه وإنتاجه لعدد من أبرز الأغاني العالمية.
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