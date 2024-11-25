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إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

الدكتور بسام التلهوني
الدكتور بسام التلهوني
الإثنين، 25-11-2024 03:22 م

الوكيل الإخباري-   رعى وزير العدل الدكتور بسام التلهوني رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر،اليوم الإثنين، حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الأردن للأعوام (2024-2027) بحضور ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كريستينا البرتين.

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وقال د.التلهوني خلال كلمته أن الأردن حرص على توفير الآليات اللازمة للتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر على المستويين الدولي والوطني ،وأبرزها الانضمام إلى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال المكمل للإتفاقية إضافة إلى اصدار قانون منع الاتجار بالبشر لسنة (2009) وتعديلاته بهدف التصدي لجرائم الاتجار بالبشر بكافة صورها وأشكالها ومنع افلات الجناة من العقاب وتوفير الحماية والمساعدة اللازمة للضحايا والحرص على اتباع سياسة جنائية وقائية تهدف إلى وأد هذه الجريمة في مهدها كونها جريمة تتنافى مع قيمنا الدينية والانسانية.

 
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