الوكيل الإخباري- رعى وزير العدل الدكتور بسام التلهوني رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر،اليوم الإثنين، حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الأردن للأعوام (2024-2027) بحضور ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كريستينا البرتين.

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