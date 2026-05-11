الإثنين 2026-05-11 09:31 م

إطلاق البرنامج الوطني للتوعية والتثقيف الاقتصادي في عجلون

مشهد عام من محافظة عجلون
عجلون
 
الوكيل الإخباري-   أطلقت في كلية عجلون الجامعية، اليوم الاثنين، فعاليات "البرنامج الوطني للتوعية والتثقيف الاقتصادي" بعنوان "بوصلتك المالية"، الذي ينفذه مركز الدستور للدراسات الاقتصادية بدعم من شركة CFI الأردن، وبالتشاركية مع وسائل الإعلام الوطنية، وبمشاركة خبراء وصحفيين اقتصاديين.

وقال رئيس مركز الدستور للدراسات الاقتصادية، الزميل عوني الداوود، إن برنامج "بوصلتك المالية" يمثل مبادرة وطنية تهدف إلى نشر الوعي الاقتصادي وتعزيز الثقافة المالية لدى مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تمكين الأفراد من فهم المفاهيم الاقتصادية والاستثمارية بصورة مبسطة وعملية تساعدهم على اتخاذ قرارات مالية أكثر وعيا ومسؤولية.


وأضاف أن البرنامج يستهدف الشباب والنساء والمعنيين بالشأن الاقتصادي في مختلف محافظات المملكة، مبينا أن انطلاقته جاءت من محافظة عجلون، على أن تمتد فعالياته إلى جميع المحافظات بالتعاون مع الجامعات والاتحادات النسائية والقطاعات الشبابية، بما يعزز مفهوم التمكين المالي المجتمعي.

 
 


